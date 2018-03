Croquettes de haricots blancs

Prenez une tasse de haricots, lavez-les. Faites-les cuire et passez-les au tamis; ensuite, mélangez à cette pâte une tasse à thé de chapelure (190g), une cuillerée de persil haché fin, deux cuillerées d’oignon haché finement et trois œufs. Faites de ce mélange des croquettes que vous tournez dans la chapelure et que vous jetez dans la friture bien chaude. On peut les manger avec n’importe quelle sauce ou quel légume, ou bien froides, avec de la salade. Ce mets est très nourrissant et remplace avantageusement la viande. On peut préparer les mêmes croquettes avec des pois secs ou des lentilles, au lieu des haricots.

Almanach Bénard, 1917