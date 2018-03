Crayon, fusain et pinceaux au front. La Section Artistique de l'Armée belge en Campagne

La majorité des peintres appelés sous les drapeaux sont des artistes débutants et des élèves d’académies. Mais quelques-uns sont déjà connus tandis que d’autres, échappant pourtant à la mobilisation en raison de leur âge plus avancé, se sont engagés volontairement comme Médard Maertens, Marc-Henri Meunier et Maurice Wagemans. Ou encore Anne-Pierre De Kat, peintre originaire des Pays-Bas qui a rejoint l’armée belge dès le début du conflit. Ce sont essentiellement des simples soldats qui, profitant des périodes d’accalmie ou entre deux tours de garde, croquent le quotidien des troupes dans les tranchées ou dans l’arrière-front. La plupart du temps avec les moyens du bord, crayons gras et bouts de papier, quelques couleurs parfois, ils cherchent ainsi à évacuer leurs angoisses face à la guerre et à la mort. Cependant, certains dessinateurs, dont James Thiriar et André Lynen, voient aussi leur talent mis à profit par les autorités militaires pour réaliser des cartes topographiques et esquisses panoramiques localisant les positions ennemies, très souvent plus détaillées que sur les photographies aériennes. D’autres peintres, tels que Fernand Allard l’Olivier, sont engagés dans la division des "camouflages" dont la mission (inédite pour l’armée belge à cette époque) est de rendre artillerie, postes d’observation, routes et véhicules invisibles pour les opposants. Leur rôle est donc purement documentaire ou stratégique, et en fait, étonnamment, l’armée belge - à l’inverse des troupes anglaises, françaises et même allemandes - ne dispose pas de "peintres officiels" à proprement parler.

Il faut attendre 1916, année relativement calme sur le front de l’Yser, pour que soit créée la Section Artistique de l’Armée belge en Campagne. L’origine de celle-ci est assez floue puisqu’aucune décision officielle n’est reprise dans les Ordres Journaliers de l’état-major, mais la paternité en est généralement attribuée à Alfred Bastien, avec le soutien du couple royal par l’entremise de Jules Ingenbleek, secrétaire du Roi. Le peintre bruxellois, cantonné à Nieuport, est rejoint, entre juillet 1916 et août 1918, par vingt-cinq autres artistes de styles et de sensibilités différents ; les plus jeunes sont Joseph Vandegem (20 ans) et André Lynen (28 ans), les plus anciens ont dans la quarantaine. Il ne s’agit pas d’une simple compagnie fraternelle d’artistes, comme le souhaitait Alfred Bastien, mais bien d’une division administrative du Grand Quartier Général (établi à La Panne) dirigée par un officier et soumise à un règlement strict. Edicté le 23 juin 1916, celui-ci stipule que les membres de la Section sont libres d’exercer leur art (Article I) mais que "aucun tableau, esquisse, dessin, croquis ne peut être publié ou vendu pendant la guerre sans l’assentiment de la censure du Grand Quartier Général" (Article V), le gouvernement conserve d’ailleurs "un droit de priorité pour l’achat éventuel de leurs œuvres" (Article IV) ; en outre, bien qu’il ne soit "prévu aucun avancement en grade ni augmentation de traitement ou de solde" et qu’ils "doivent subvenir à leurs propres besoins" (Article II), les artistes sont dispensés de tours de garde et autres obligations fastidieuses liées à leur fonction de soldat.