Couque de Verviers

Faites une pâte avec un kilogramme de farine, deux œufs, blancs et jaunes battus ensemble, du lait tiède et 50g de levure délayée. Pétrissez jusqu’à former une pâte ferme et lisse. Couvrez-la et faites lever à chaud. Dès qu’elle monte, ajoutez 300g de beurre et 300g de sucre candi brun cassé en menus morceaux. Recommencez à travailler fortement la pâte et puis mettez-la dans une platine beurrée, à haut bord. Faites lever une seconde fois et cuisez à four chaud pendant une heure environ. Pour vous assurer si la cuisson est suffisante, passez dans la couque la lame du couteau. Il faut qu’elle sorte sans que la moindre trace de pâte y adhère.

Tante Colinette, Le coin de la ménagère, 1917