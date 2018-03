Consoler et encourager le soldat : les marraines de guerre

Dès la guerre entamée, des oeuvres de charité et des personnes de bonne volonté pensent aux soldats sur le front et manifestent leur soutien moral ou matériel. La période des fêtes étant particulièrement difficile pour les soldats, différentes oeuvres de charité leur envoient des écharpes et petits cadeaux mais c’est fin 1914/début 1915 que démarre réellement l’incroyable aventure des marraines de guerre avec l’Oeuvre des Marraines de Guerre mise sur pied par le lieutenant de Dorlodot, avec l’appui du Bureau de Correspondance Belge, créé dès octobre 1914 et chargé de toute la correspondance des soldats de et vers le front. Ces volontaires, il s’agit exclusivement de femmes, apporteront dans leur missives, destinées à des soldats qu’elles ne connaissent pas, soutien moral et courage. de Dorlodot se charge de mettre en contact les soldats avec les candidates marraines. Elles seront le réceptacle de leurs peines, de leurs joies et briseront ainsi l’isolement quasi exclusivement masculin dans lequel vit le soldat. L’encadrement fourni par de Dorlodot et le Bureau de Correspondance Belge est un moyen pour les autorités militaires de contrôler le contenu des missives et d’intervenir en bloquant le courrier si celui-ci contient des informations confidentielles.

Ils sont nombreux à demander une marraine. Certains indiquent leur préférence, on croirait presque à une agence matrimoniale, d’autres demandent, dans une orthographe qui dévoile un quasi analphabétisme, “de leur fére parvenire une marrène” (sic) . Le privilège d’obtenir une correspondante n’est donc pas uniquement réservé aux plus lettrés. Les demandes de marraines dépassant de loin l’offre, de Dorlodot se tourne vers l’étranger. Les consulats et ambassades belges à l’étranger seront, au printemps 1917, un pivot de cette opération de soutien moral, faisant paraître dans différents organes de presse dont le “New York Herald” et le “Washington Post” des appels au "marrainage" des soldats. Ces appels trouveront écho chez les Américaines qui écrivent à l’ambassade leur désir de soutenir les soldats belges malgré la distance.

Certains soldats, trop impatients ou n’ayant qu’une confiance relative dans la hiérarchie militaire iront jusqu’à tenter de contacter eux-mêmes les organes de presse américains ou “le directeur général des postes américaines”. Ces tentatives seront bien entendu vaines et interceptées par le Bureau de Correspondance. Le soldat trop audacieux se fera remettre à sa place, son supérieur lui demandant de s’abstenir à l’avenir de passer par ce genre de correspondance “qui ne donne aucun résultat et provoque des écrits inutiles”. Cela n’est pas tout à fait faux mais le supérieur omet bien volontairement de dire que ce genre de correspondance sauvage échapperait également à toute censure. Certains, pour contourner les démarches officielles, tentent de passer par l’intermédiaire de leurs amis partis pour l’Amérique, leur demandant de les mettre en contact avec “une jolie girl de tes connaissances”. En France, des dames d’un milieu social privilégié organisent à la même époque un système de correspondance entre les Françaises et les soldats au front. Elles lancent des appels par la presse et les journaux se verront aussitôt inondées de propositions de "marrainage".

L’objectif est de soutenir les poilus français mais des soldats belges deviendront à leur tour filleuls de guerre par ce moyen. D’autres soldats entretiendront, hors toute organisation, une correspondance officieuse avec des familles rencontrées lors d’une permission ou d’une convalescence en France et en Angleterre. La conservation de ces lettres posent un problème parce que les soldats ne veulent pas s’en séparer. Les autorités militaires proposent l’organisation d’un dépôt de courrier où tout poilu pourra récupérer sa correspondance en permission ou “à la fin de la guerre” mais beaucoup aiment à conserver les lettres reçues, si pas toutes, au moins quelques exemplaires, qu’ils lisent et relisent dès que possible.