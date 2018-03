Conserves de beurre

Rincer les pots avec 1 litre d’eau bouillie dans laquelle on a mis 100g de bicarbonate de soude. Acheter du beurre salé, le mettre dans les pots avec une cuillère en bois et le tasser avec un pilon. Mettre au dessus une couche de sel de deux doigts, fermer et mettre à la cave. Au bout de 15 jours, enlever le sel, tasser de nouveau avec le pilon et recouvrir le beurre d’une saumure (100g de sel pour 1 litre d’eau). Couvrir et mettre à la cave. Bien aérer.

Manuscrit Madame Germaine Servais, 1918