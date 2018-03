Conservation du beurre

On prend du beurre bien frais, on le lave avec soin pour le débarrasser du petit lait, on l’essuie sur un linge blanc, puis on l’introduit dans un bocal par petits morceaux; on tasse bien pour remplir les vides de manière que le flacon soit plein à 10 centimètres du goulot, on bouche hermétiquement et on soumet au bain-marie jusqu’à ébullition seulement; on le retire dès qu’il est assez refroidi pour y tenir la main. Le beurre ainsi conservé ne perd aucune de ses qualités pendant 5 à 6 mois.

Almanach Bénard, 1917