Civet de lièvre (ou de lapin)

On fait un roux avec du lard, quand il a pris une belle couleur on ajoute quelques oignons et échalotes coupés, puis quand ils sont au feu rôtis, on ajoute la viande qu’on lasse aussi revenir en tournant sur le côté du feu pour que cela ne brûle pas. On met de l’eau jusqu’au- dessus de la viande, poivre, sel, clou de girofle, laurier. Vers 11 heures on ajoute le sang auquel on a mélangé du vin ou du vinaigre pour qu’il ne se fige pas (1 verre à bière de vin rouge). Avant de servir on passe la sauce au tamis. Si la viande était marinée, on ajoute la marinade à volonté.

Manuscrit Madame Germaine Servais, 1918