Chiens en guerre

Les chiens ont vécu la mauvaise fortune des civils belges dès le début de la guerre. L’unique victime du premier bombardement d’Ostende par un zeppelin, le 25 septembre 1914, est un malheureux chien qui est peut-être le premier canidé victime d’une attaque aérienne. Les cohortes de réfugiés qui s’enfuient vers les Pays-Bas, la France ou la Grande-Bretagne sont parfois accompagnées de leurs animaux de compagnie, et les chiens de trait des petits commerçants tirent leurs maigres biens, comme avant la guerre les articles à vendre au marché. Quant aux animaux de compagnie dont les maîtres sont restés chez eux, ils font parfois l’objet de vols comme tant d’autres biens pillés par les armées en cet été 1914. A titre d’exemple, de nombreux Montois se plaignent à l’administration communale de la disparition de leur chien lors du passage des troupes allemandes, comme cet habitant de la rue de Nimy à qui des soldats allemands ont volé le 28 août "un chien de chasse d’une valeur de 250 francs", ou cette veuve, habitant Grand Rue, déplorant en septembre le vol de son "petit chien griffon répondant au nom de Duc, [qui] passe toujours la langue sur le côté". De bien petites pertes dans un conflit aussi dramatique, mais qui en réalité font découvrir aux victimes leur extrême vulnérabilité face aux envahisseurs : comment s’opposer à un homme armé ? Et s’il est capable de voler un chien, pourquoi s’arrêterait-il en si bon chemin ?

Une fois l’occupant installé, les chiens de compagnie mènent pendant quelque temps leur ancienne vie aux côtés de leurs maîtres, quitte à servir occasionnellement à des fins patriotiques, comme ces chiens habillés aux couleurs nationales, quand ce ne sont pas leurs poils qui sont teints ! Mais les difficultés de ravitaillement vont rendre assez rapidement l’entretien d’un chien très difficile, sauf au prix de grands sacrifices. Les chiens de trait, quant à eux, deviennent de plus en plus indispensables au fur et à mesure que l’occupant s’empare des chevaux, poneys et ânes. Le Comité National de Secours et d’Alimentation en fait usage pour le transport des soupes populaires, de la farine des boulangeries, etc.

L’occupant, quant à lui, va se pencher sur la question des chiens comme sur tant d’autres aspects de la vie des civils de Belgique occupée. En 1915, le commerce par charrettes tirées par les chiens est ainsi encadré par des arrêtés allemands, qui prévoient le modèle de médaille que le chien doit porter et les mentions qui doivent y figurer, l’interdiction pour le maître de s’asseoir sur la voiture, etc. Pour anecdotiques qu’elles soient, les règlementations concernant les chiens sont une parfaite illustration du caractère vexatoire des règlements allemands. Ceux-ci font comprendre aux Belges, par petites touches, jour après jour, qu’ils ne sont plus libres. Aucun secteur d’activité n’est épargné, et l’autorité allemande aime à justifier son pouvoir par une posture paternaliste, qui vise à " civiliser " la population belge : abandon des fosses à purin traditionnelles dans les campagnes (mais déjà en perte de vitesse avant la guerre) pour des fosses plus hygiéniques, interdiction de cracher en rue, etc. Les règlements concernant les animaux, comme ceux concernant les chiens ou celui interdisant à l’automne 1915 d’aveugler les oiseaux chanteurs, suivent la même logique : civiliser de force les " barbares " belges, et justifier du même coup la présence allemande sur leur sol.

A l’automne 1917, l’occupant va plus loin. Estimant que la possession d’un chien est désormais un luxe, il impose en septembre une taxe annuelle de quarante francs que certains maîtres sont bien en peine de payer. Surtout, un mois plus tard, les chiens ayant plus de quarante centimètres au garrot sont réquisitionnés pour servir dans l’armée allemande. Jean Schaeger nous donne l’organisation de cette réquisition à Huy :

" Tous les chiens ayant quarante centimètres de hauteur sont saisis. Les bourgmestres doivent remettre avant le 3 novembre prochain aux commandantures locales, les listes des chiens soumis à la saisie. Pénalité : cinq ans de prison ou plus et deux mille marks d’amende. Les chiens doivent être présentés aux jours qui seront portés à la connaissance des intéressés dans les diverses communes et aux endroits qui seront indiqués à cette fin ; ils seront examinés par une commission spéciale qui, le cas échéant, les réquisitionnera au prix qu’elle fixera elle-même à cette occasion ".

La décision n’est pas sans conséquence sur le ravitaillement. C’est ainsi que la boulangerie bruxelloise " La Maison du Peuple " se voit réquisitionner, fin 1917 ou début 1918, 7 des 50 chiens qu’elle emploie.

Ce n’est pas là le dernier mot de l’occupant. Les chiens non réquisitionnés peuvent encore l’être à l’avenir et sont soumis en attendant à des contrôles sanitaires, comme celui qui se tient à Mons en janvier 1918 et que décrit le notaire honoraire Hambye : " La présentation sanitaire des chiens avait attiré hier à l’avenue d’Havré une foule inusitée. Une quinzaine de chiens de garde, les meilleurs ont été retenus. Une centaine ont été abattus séance tenante d’un coup de marteau. C’étaient pour la plupart de pauvres bêtes amaigries et couvertes de plaies et de misère. Les autres ont été rendus à leurs possesseurs ".