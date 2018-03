Pour la chicorée farcie, au contraire [de la chicorée en soufflé], choisissez des belles chicorées entières. Lavez-les soigneusement et faites-les égoutter. Ecartez avec précaution les feuilles, autant que possible vers le cœur de la chicorée, et introduisez un peu de farce composée de hachis de porc travaillé avec un jaune d’œuf, de la mie de pain, sel, poivre et muscade. Refermez les chicorées, ficelez-les avec du coton blanc, rangez-les dans une casserole où vous avez fait roussir du beurre; laissez colorer, mais ayez soin de ne pas faire noircir, puis couvrez hermétiquement et faites cuire à petit feu pendant une heure environ en retournant les plants de temps à autre.

Tante Colinette, Le coin de la ménagère, 1917