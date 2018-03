Chicorée en soufflé

Il n’est pas absolument nécessaire d’avoir des plantes bien fermes et bien serrées; du moment que les feuilles sont bien blanches, peu importe qu’elles soient détachées. Pour un demi-kilo de chicorée, il vous faut quatre œufs et un double décilitre de lait. Mettez cuire à l’eau bouillante avec du sel; dès qu’elles sont bien ramollies, retirez-les et égouttez-les. Hachez ensuite vos chicorées et mettez-les dans une béchamel épaisse. La sauce béchamel se prépare comme suit: faites fondre 40g de beurre, ajoutez en tournant vivement une même quantité de farine; versez peu à peu deux décilitres de lait, et, au dernier moment, poivre, sel et un peu de Cayenne. Lorsque la sauce, ainsi préparée, a été mélangée au hachis de chicorée, ajoutez un à un jusqu’à quatre jaunes d’œuf; ayez soin de retirer la casserole sur le côté du feu. Une demi-heure avant de servir, incorporez légèrement les quatre blancs battus en neige; versez le tout dans un plat à gratiner préalablement beurré et faites cuire au four. Servez rapidement pour éviter que le soufflé ne s’abaisse.

Tante Colinette, Le coin de la ménagère, 1917