Chicorée en poudre

Vous savez que ce sont les racines de chicorée qui, torréfiées, nous donnent la poudre que l’on ajoute au café. Rien n’est plus facile que de la préparer vous-même, si vous désirez avoir un produit exempt de toute fraude et réaliser une économie appréciable. Il suffit de râper ces racines, après les avoir lavées et séchées, de les mettre à torréfier dans le four de la cuisinière et de réduire en poudre au moyen d’un pilon pour obtenir une excellente chicorée.

Tante Colinette, Le coin de la ménagère, 1917