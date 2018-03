Céleri au velouté

Choisissez pour vos céleris des pieds bien blancs et pas trop gros ; divisez-les en deux ou quatre parties et laissez les tranches sur une longueur de cinq centimètres au maximum. Cuisez-les aux trois quarts à l’eau bouillante salée, puis égouttez convenablement. Faites fondre un morceau de beurre, mélangez-y une cuillerée de farine, ajoutez-y du jus de viande, du poivre et du sel et achevez de cuire dans ce jus; liez la sauce avec un jaune d’œuf. Prenez un litre de belle farine et faites-en une fontaine: mettez au milieu 125g de bon beurre, 4 œufs, blancs et jaunes, une pincée de sel, 125g de sucre fin et 200g d’amandes pilées. Pétrissez le tout pour en faire une pâte bien homogène; mettez dans une ferme beurrée et farinée; dorez avec de l’œuf battu et faites cuire à four modéré. La pâte est plus délicate lorsqu’on n’y met que le blanc d’un seul œuf; mais elle prendra moins facilement et il faudra un degré de cuisson plus fort.

Tante Colinette, Le coin de la ménagère, 1917