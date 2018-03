Ce soir on mange à la maison ou au restaurant 'économique'?

Afin d’offrir au lecteur une image de l’ambiance dans laquelle cette classe moyenne a maintenu l’habitude de manger dans un local privé, auprès de ses amis et connaissances professionnelles, sans devoir perdre le droit d’être entourée par des fines pièces décoratives et de bénéficier d’un service de salle, voici comment a été décrit un des 57 restaurants bruxellois: "A table maintenant! Et les midinettes bruxelloises, le corsage égayé d’un ruban aux couleurs belges et américaines, les employés de grands magasins, les petits rentiers gênés, des locataires qui n’ont pu payer leur terme et des cigales auxquelles la vie n’a jamais permis de devenir fourmis, font largement honneur au menu qui comportait un potage aux poireaux, une belle tranche de veau flanquée de pommes de terre natures et de chicorées de Bruxelles, une miche de pain, plus une tasse de café à ceux qui n’ont pas pris de bière. Le repas terminé, les hommes allument une cigarette, les femmes bavardent, un coude sur la table, car on se connaît déjà à se voir ainsi tous les jours, et l’on goûte, malgré l’angoisse de l’heure, quelques instants de détente et de repos."