Ce que les femmes faisaient en guerre

Les femmes issues de milieu plus privilégiés s’investissent sur le terrain des oeuvres caritatives . Bien sûr, cela reste toujours de l’ordre d’une activité respectable: réunions, ventes de cartes ou de petits objets au profit d’oeuvres variées. Ces activités, généralement tolérées par l’occupant, ne seront pourtant pas toujours bien vues. Les autorités allemandes suspectent, parfois à tort, parfois à raison, des activités d’espionnage et de résistance. Le fait est que les organisations de charité permettent de véhiculer un message d’espoir et de patriotisme, ce qui suffit parfois à agacer l’occupant. Ces dames sont également investies dans les institutions éducatives. Les jeunes filles sont encouragées à étudier les soins à donner aux jeunes enfants ou à apprendre un métier manuel typiquement dévolu aux femmes : la couture voire la sténodactylographie.

Parmi toutes les oeuvres existantes, il en est une qui viendra en aide aux femmes les plus démunies en leur fournissant de l’ouvrage, c’est l’Oeuvre des dentellières.

Pour fournir de l’ouvrage aux femmes démunies, l’Union Patriotique des Femmes Belges va ouvrir à différents endroits du pays des ateliers de confection de dentelles. Mais très vite, le CNSA vient en renfort et ouvre en mars 1915 une section appelée “Aide et protection aux dentellières” qui va collaborer avec l’UPFB dans deux buts : soutenir la production d’un savoir-faire national dont la renommée mondiale n’est plus à faire, et fournir du travail à des femmes qui, sans cela, dépendraient de la charité. D’un côté, des ateliers se créeront totalement, tandis que de l’autre, on embauchera des dentellières exerçant déjà ce métier longtemps avant-guerre.

La section agit en intermédiaire entre les commanditaires à l’étranger et les ateliers de confection. La matière première arrive de l’étranger et les ouvrières confectionnent divers produits (napperons, voiles, mouchoirs…). Tout est enregistré et contrôlé. Les produits finis retournent au siège central pour contrôle et expédition. Le commanditaire paie alors au comité qui redistribue aux ateliers. C’est un véritable petit “business” qui ne va pas sans mal: des problèmes organisationnels surviennent entre les sous-sections et la direction générale et la pénurie de fil force bien souvent les ateliers à l’arrêt complet pendant des mois. Il faut parfois faire face à des vols et la section générale exige des chefs d’atelier qu’elles procèdent à une fouille complète de leurs ouvrières en fin de journée. Mais cette organisation développe aussi un certain sens social : si l’ouvrière est cataloguée “bonne employée”, les Dames patronnesses peuvent faire un geste vis-à-vis des malades. A une occasion, une demoiselle Van Dievoet va recevoir la moitié de son traitement pour compenser une absence liée à des problèmes de santé. Malgré ces déboires, les commandes sont de plus en plus importantes et rapportent. Cette organisation aura donc permis de fournir de l’occupation à des femmes d’un milieu populaire et de fournir à l’étranger de quoi soutenir l’économie caritative belge.

Dès l’envahissement du pays, des jeunes filles belges de bonne famille s’engagent pour partir au front soigner les soldats mais la fonction d’infirmière reste une occupation très spéciale , pas du tout organisée professionnellement dans le pays, au contraire de leurs consoeurs britanniques déjà bien organisées. L’infirmière n’en sera pas moins le symbole fort de la propagande alliée qui utilisera à l’envi l’image d’une reine Elisabeth de Belgique en tenue d’infirmière à La Panne.