Carpe au bleu

Videz une carpe de 700 à 800g et mettez-la sur la grille de votre poissonnière. Arrosez avec deux décilitres de vinaigre bouillant et mouillez jusqu’à y faire tremper tout juste le poisson avec le court-bouillon suivant: mettez dans une casserole une carotte et un oignon émincés, une branche de persil, un brin de thym et une feuille de laurier. Mouillez de 6 décilitres de vin rouge et d’une égale quantité d’eau. Assaisonnez de 12g de gros sel et d’une petite pincée de poivre en grain. Laissez bouillir pendant trente minutes. Passez au tamis. Le court-bouillon se prépare aussi au vin blanc et même uniquement à l’eau. Laissez cuire la carpe dans ce court- bouillon à ébullition imperceptible pendant vingt à vingt-cinq minutes; l’égoutter ensuite, la dresser sur un plat recouvert d’une serviette et garnir le pourtour de pommes de terre nature et de persil. Servir en même temps la sauce à laquelle on ajoutera un bon morceau de beurre fondu. Le poisson au bleu (carpe, truite, brochet) se sert également froid, mais alors on les accompagne d’une sauce vinaigrée.

Tante Colinette, Le coin de la ménagère, 1917