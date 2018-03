Cardons à la bourgeoise

Coupez vos cardons de la longueur de 6 centimètres, faites-les cuire une bonne demi-heure à l’eau bouillante avec du sel et une cuillerée de farine que vous pouvez remplacer par de la fécule au besoin. Quand ils sont cuits et bien égouttés, faites un roux blond avec du bouillon si possible, assaisonnez-le et jetez-y vos cardons. Quand ils sont tout à fait tendres, ajoutez un peu de jus de viande ou sinon leur [jus de] cuisson, que vous ferez réduire d’un tiers au moins. La moelle de bœuf fondue au bain-marie et ajoutée à la sauce la rend beaucoup plus savoureuse et plus nourrissante.

Tante Colinette, Le coin de la ménagère, 1917