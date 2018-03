Carbonnades flamandes

Au fond d’une casserole, placer un petit morceau de beurre et un lit de tranches d’oignons, ajouter une feuille de laurier, puis ranger les morceaux de viande (restes de bouilli ou viande de seconde qualité); saupoudrer légèrement de farine, sel, poivre et muscade. Alterner les lits de tranches d’oignons et de morceaux de viandes assaisonnés. Sur la dernière couche, verser deux grandes cuillerées de bouillon ou d’eau. Fermer la casserole et la couvrir d’un linge humide afin d’éviter la perte de l’arôme et de la vapeur d’eau; secouer de temps en temps sans ouvrir; vers la fin de la cuisson, ajouter une cuillerée de vinaigre ou un verre de bière (app. 200ml).

Berger, Abbé. L’alimentation en temps de disette en temps de guerre, 1915