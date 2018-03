Cabillaud à la crème

Une queue de cabillaud est un bon morceau à choisir pour la préparation d’aujourd’hui. Prenez deux à trois livres de poisson, saupoudrez-le de sel et tâchez d’en mettre un peu à l’intérieur; poivrez-le et mettez-le sur un plat de porcelaine allant au feu. Couvrez-le de lait à mi-hauteur et posez le plat au feu; à ébullition, retirez-le et mettez-le au four, à feu modéré. Donnez une demi-heure de cuisson lente, en arrosant souvent la queue de cabillaud. Lorsqu’elle est à point, enlevez-la du four et versez le lait qui a servi à la cuisson dans une autre casserole où vous aurez délayé une cuillerée de farine dans autant de beurre. Tenez au chaud la queue de cabillaud pendant que vous faites épaissir la sauce, en la tournant sans cesse; lorsqu’elle est bien liée, mêlez-y quelques pincées de persil et de ciboules hachés, trois ou quatre cuillerées de crème et gros comme un œuf de beurre. Versez la sauce sur la queue de cabillaud; garnissez le plat d’un cordon d’œufs durs coupés en deux et servez.

Almanach Bénard, 1917