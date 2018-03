Hachez votre bouilli froid de la veille avec une échalote, un peu d’ail, de persil et passez ce hachis très fin à la casserole avec un peu de graisse, mouillez avec un peu de bouillon; ajoutez sel poivre, muscade; laissez mijoter un petit quart d’heure. Pendant ce temps, pelez des pommes de terre que vous aurez fait cuire d’avance dans très peu d’eau; passez au tamis, ajoutez beurre ou graisse, lait bouillant pour obtenir une purée assez épaisse. Dans un plat légèrement beurré, placez le hachis et versez par dessus la purée; ajoutez un peu de beurre et passez au four jusqu’à ce que la purée ait pris couleur; quand le plat est d’un beau jaune doré, c’est le moment de servir très chaud.

Berger, Abbé. L’alimentation en temps de disette en temps de guerre, 1915