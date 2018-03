Bouilli en ragoût

Faites une sauce avec farine, oignons, sel et poivre (bien assaisonner) et une noix de graisse (15g). Faites cuire à part des pommes de terre et des carottes. Avant qu’elles soient tout à fait cuites, placez-les dans la sauce avec les tranches de bœuf et laissez mijoter pendant une demi-heure.

Berger, Abbé. L’alimentation en temps de disette en temps de guerre, 1915