Bouilli en croquettes

Faites cuire des pommes de terre en pelure; pendant la cuisson, hachez les restes de bouilli très finement; tournez-les quelques minutes dans une casserole avec du beurre ou de la margarine, du lait, sel, poivre, assaisonnements divers, et versez dans une terrine; ajoutez-y vos pommes de terre épluchées et écrasées; ajoutez un œuf et mélangez intimement. Avec la pâte refroidie, formez des boulettes que vous passez à la friture bien chaude après les avoir roulées dans la farine. On peut préparer les croquettes la veille.

Berger, Abbé. L’alimentation en temps de disette en temps de guerre, 1915