Bouilli au riz

Pendant que votre riz est mis à cuire avec moitié eau et lait écrémé, préparez une sauce avec un peu de beurre ou margarine un peu de lait ou bouillon; on peut lier avec un jaune d’œuf. Placez, au fond d’un plat allant au feu, une première couche de riz, sur laquelle vous placez les morceaux de viande et la sauce, et vous recouvrez d’une seconde couche de riz; saupoudrez de pain râpé, ajoutez quelques pointes de beurre et passez au four vingt minutes. Servez très chaud.

Berger, Abbé. L’alimentation en temps de disette en temps de guerre, 1915