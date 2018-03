Bouilli au gratin

Choisissez de préférence un morceau de plate-côte et faites-en votre pot-au-feu. Mettez dans un poêlon un peu de graisse que vous ferez bien chauffer: faites-y rissoler des tranches de lard de façon à leur donner une belle couleur blonde. Rangez-les dans une lèchefrite ou un plat quelconque pouvant aller au four. Couvrez de quelques fines tranches d’oignons, de persil haché menu, assez de poivre et un rien de sel, car il faut tenir compte de celui que peut contenir le lard. Disposez au-dessus de cela des tranches de bœuf bouilli, arrosez de bouillon et d’un verre de vin blanc. Couvrez d’un couvercle pesant et mettez au four pendant une demi-heure. Après cela, retirez votre plat, couvrez-le vivement d’une couche de chapelure que vous arroserez avec la graisse extraite de la cuisson du lard et que vous aurez conservée liquide. Remettez le plat au four pendant une demi-heure en tournant d’un côté et d’autre de manière à le dorer parfaitement. Servez sur assiettes bien chauffées. On peut remplacer le vin blanc par un petit verre d’eau-de-vie ou n’employer ni l’un ni l’autre.

Tante Colinette, Le coin de la ménagère, 1917