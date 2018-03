Boire pendant la Grande Guerre

La lutte pour trouver des boissons a été un effort partagé entre les ménagères qui, dans un esprit de substitution, ont dû tourner leurs regards vers leurs jardins et les forêts de proximité, et les institutions officielles, le Comité National de Secours et d’Alimentation (le CNSA, créé lors de l’occupation allemande en août 1914) et la Commission for Relief of Belgium (la CRB, créée sous la direction des ambassadeurs américain, hollandais et espagnol à la même période que le CNSA, dans le but de secourir alimentairement les "pauvres petits belges" avec l’aide internationale).