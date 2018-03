Beurre (Recette de guerre)

Moyen économique de faire du beurre pouvant se conserver une dizaine de jours. Mélangez ¾ de pinte de lait bouilli (338ml) avec 250gr de beurre et 30gr de sel. Mettez sur le coin du feu pour laisser fondre le beurre. Mélangez dans un autre récipient ¼ pinte (112ml) de lait bouilli, froid, avec 70gr de farine. Mêlez petit à petit avec le lait et beurre. Remettez sur le feu en ayant soin de tourner jusqu’au premier bouillon. Elevez et faites refroidir à la cave.

Manuscrit Madame Germaine Servais, 1918