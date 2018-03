Betteraves rouges au lard

Deux betteraves cuites, un kg de pommes de terre, un céleri blanc, un oignon et une bonne tranche de lard on fait les frais d’un souper qui fut presque un festin de roi, tant on mit entrain et appétit pour l’expédier. Les betteraves découpées, ainsi que l’oignon, avaient baigné une demi-heure à l’avance dans un demi-verre de vinaigre; le céleri avait été blanchi et ajouté aux betteraves; puis sont venus les condiments, les pommes de terre chaudes et découpées en petits quartiers; enfin, pour couvrir le tout, le lard fondu et les croûtons y ont mis le dernier arôme, les assiettes étaient bien chauffées, les tranches de pain grillées et… l’appétit ne s’est pas fait attendre.

Tante Colinette, Le coin de la ménagère, 1917