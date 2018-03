Faites cuire du riz dans de l’eau, de manière qu’il forme une masse assez compacte. Laissez-le refroidir, puis coupez dans ce gâteau des rondelles de la grandeur et de l’épaisseur d’une pièce de cinq francs. Trempez ces rondelles dans une pâte à frire et jetez-les dans la friture bien chaude. Retirez lorsque les beignets sont bien dorés et servez chaud en saupoudrant de sucre.

Almanach Bénard, 1917