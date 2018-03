Beignets de haricots de guerre

A mes végétariens, à présent! Voici une recette de guerre qui ne peut manquer d’intéresser nos chères lectrices privées de pommes de terre. Faites cuire suivant la meilleure méthode possible des haricots blancs jusqu’à ce qu’ils soient très tendres. Passez ensuite au tamis fin et ne laissez se perdre que les pellicules des fèves. Délayez trois ou quatre cuillerées de fécule de pommes de terre dans un peu de lait froid et mélangez à la purée de haricots. Ajoutez de la fécule si la pâte n’est pas assez consistante. Battez avec du sucre vanillé un ou deux œufs, suivant la quantité. Aromatisez de cannelle ou vanille. Quand la pâte est bien lisse et refroidie, faites-en de petites boules et jetez dans la friture bouillante. Servez chaud avec du sucre en poudre. Il faut au moins deux œufs par demi-kilo de haricots, afin de lier convenablement la pâte.

Tante Colinette, Le coin de la ménagère, 1917