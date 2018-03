Aux comptoirs du "Lion": les magasins privés et la Grande Guerre

Avant 1914, la distribution d’aliments frais et traités participait d’un réseau commercial basé sur les marchés urbains et ruraux ainsi que sur les magasins privés spécialisés. Sous l’occupation, à l'augmentation des prix déterminée par des intermédiaires, se sont ajoutées les altérations dans les quantités et la qualité des aliments disponibles, conséquence des multiples réquisitions allemandes, du rationnement, des vols et de la hausse des prix suite aux interruptions des moyens de transport. Cependant, même avec les difficultés imposées par la guerre, des pôles de production et de distribution alimentaire organisés ont vu le jour. Ces derniers ont continué à se développer tout en contribuant à la remarquable tâche effectuée par le CNSA et la CRB en termes de secours alimentaire pour la population entre 1914 et 1918. L’exemple le plus marquant de l’industrie alimentaire dans l’histoire de la Belgique au cours du XXe siècle fut celui du Delhaize Frères et Cie.