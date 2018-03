Après la guerre : les retours. Emotions mixtes et amertume

Le retour du soldat dans son foyer ne s'est pas fait en un bloc. Tous les soldats ne rentrent pas tous en même temps dans leur foyer. Certains sont déjà rentrés, de par les blessures ou les maladies qu'ils ont subies. D'autres seront définitivement démobilisés en 1919 mais auront déjà droit à une dizaine de jours de permission en décembre 1918 afin de revoir leur famille qu’ils n’ont, en général, plus revue depuis quatre ans.

Il y a aussi une distinction à faire entre les soldats volontaires et les militaires de carrière. Beaucoup d’ailleurs n’auront d’abord que des simples permissions pour les fêtes de fin d’année. Si il est certain que les premiers moments de retrouvailles furent joyeux, mêlant le bonheur de la fin de la guerre à celui de retrouver son proche en vie, un sentiment de tristesse les envahit parfois si un membre d’une fratrie rentrait seul ou si le deuil était venu frapper le foyer pendant la guerre. C’est surtout la réunion tant attendue des familles dans un territoire enfin libéré du joug allemand que l’on fête.

Un type de retour fut particulièrement émouvant : celui de la découverte par le soldat d'enfants qu'il n'a jamais connus car au front lors de la naissance de ceux-ci. C'est le cas de Fernande Burniaux née en mars 1915 et qui a trois ans à la fin de la guerre. Elle l'attend et l'espère et est tout à la joie de rencontrer ce papa qu'elle ne connaît pas mais dont on lui a tant vanté la bravoure et le sacrifice d'avoir passé tant de temps loin des siens. Pour ce sujet des enfants nés pendant la guerre, la plupart du temps en 1915, il n'existe aucune donnée chiffrée ni aucune étude approfondie. Mais la simple évocation de l'exemple d'un père revenant du front après plusieurs années de guerre et découvrant un enfant qu'il n'a jamais connu suffit à rendre contagieuse l'émotion qui a dû étreindre ces familles même si, on s'en doute, il a dû y avoir des familles dans ce cas où le père n'est jamais revenu…

Témoin de ces tristes lendemains de victoire : M. Moreau, un soldat du 6e de Ligne se précipita à son domicile d’Ixelles dès son retour dans la capitale tout à la joie de retrouver son épouse pour apprendre par un voisin le décès de celle-ci des suites de maladie. Ivre de tristesse, il fut recueilli par un agent de quartier qui s’occupa de lui et le mit en rapport avec la famille s’étant occupée de ses enfants pendant son absence. Les journaux, bien sûr, ne manquèrent pas l’occasion de relater le chagrin énorme de ce brave sous le titre " Le triste retour d'un héros ". C’était bien entendu également l’occasion pour la presse, enfin libérée, d’enfoncer le clou sur les méfaits allemands qui non seulement détruisirent le pays mais séparèrent ceux qui s’aiment.

D’autres retours furent synonymes de déconvenues : découvertes de liaisons extra-conjugales et d’enfants adultérins. Très vite, des voix s’élèvent pour qu’à l’affront ne soit pas rajouté le caractère pénible d’une longue séparation. Les anciens combattants obtiennent des facilités pour divorcer mais cela n’empêchera pas des drames de se dérouler parfois même après une longue période. Le divorce n’étant ni une chose facile ni un acte socialement bien accepté dans la société du début du XXe siècle. Un soldat prisonnier blessé puis prisonnier en Allemagne fit la désagréable découverte de la liaison adultérine de son épouse une fois de retour dans son Hainaut natal. Il découvrit que non seulement celle-ci l'avait trompé pendant la guerre mais également qu’elle avait eu deux enfants de cette union, nés respectivement en 1916 et en 1918. L'époux sembla d'abord pardonner et vouloir reprendre " la vie d'avant ", ce qu’il fit pendant une bonne année jusqu'à ce qu'il apprenne que cette liaison n'avait en fait jamais cessé. C'en fut trop et dans un accès de rage, il s'en prit à l’amant de sa femme. Il fut arrêté et condamné pour cela mais son statut d’ancien combattant et les circonstances du drame furent pris en compte.

Le changement de législation relatif au divorce était peut-être une chose nécessaire mais cela ne pouvait pas tout empêcher non plus. Là également, la presse montra du doigt "les vilaines" qui avaient osé non seulement commettre un adultère mais pis encore, trompé un soldat pendant que celui-ci défendait le pays contre l'envahisseur. Tout ceci laissa de pénibles séquelles et pour les soldats ayant passé de longs mois au front, le quotidien post-guerre sera aussi fait de cauchemars, de réminiscences et de conséquences physiques et morales graves dus la guerre. Pour l’entourage également, il n’y a aucun encadrement. Il est implicitement demandé aux familles de soutenir leur soldat mais à notre connaissance rien n'a été communiqué en ce sens. Souvent un grand silence s’installe à propos de ce qui s’est passé “là-bas”. Parfois par pudeur ou par protection des êtres aimés. Ce n’est pas non plus le genre de sujet que l’on peut aborder aisément avec des femmes. Souvent aussi, c’est par traumatisme et peur de ne savoir contrôler des émotions qui iraient du désespoir à la noire colère. Une chape de plomb vient recouvrir la mémoire de l’ancien poilu et ses souvenirs de guerre. L’ancien soldat garde ses évocations pour d’autres lieux que la famille : les sociétés d’anciens combattants et les fraternelles. Peut-être estime-t-il également que seuls des pairs ayant vécu la même chose que lui sont à même de le comprendre…

La famille de Louis Fabry témoigne que celui-ci parlait peu de “sa” guerre alors qu’il en a pourtant noté les moindres détails dans de précieux carnets. La même chose pour Robert Descamps, prisonnier en Allemagne, qui ne racontera rien de sa captivité autrement que sur des carnets qu’il ne montrait pas à sa famille. Dès lors, il y a aussi une différence qui s’installe entre ce que l’entourage imagine qu’il s’est passé pour “son” soldat, ce que le soldat a effectivement vécu, et ce qu’il en garde comme souvenirs. Ce n’est que plus tard que les expériences de guerre seront parfois partagées, plutôt avec les petits-enfants, et encore, il convient de s’interroger sur la manière dont le récit a été transmis ainsi que sur la façon dont l’imaginaire s’est réapproprié celui-ci.

Pour les veuves et les orphelins de guerre, soldats ou civils, il n’y a évidemment pas de récit direct et on vit dans le souvenir constant de l’absent. La fille de Monsieur Clausse, victime civile de Ethe, n’aura de cesse d’interroger sa vie durant les personnes qui auraient pu connaître son papa et lui raconter sa vie. Cela deviendra une obsession pour certains jusqu’à leur mort.

Les démarches pour obtenir pensions et ristournes occupent les journées mais le défunt est toujours là. Les victimes civiles seront bien sûr également honorées mais auront dans la hiérarchie des héros la seconde place après les soldats tombés au champ d’honneur.