Antoine Depage, un médecin dans la guerre

L’un des plus grands combats du docteur Depage sera d’améliorer l’efficacité des soins apportés aux malades. Selon lui, cette efficacité n’est possible que par l’emploi au sein des hôpitaux, de personnel infirmier formé et extrêmement compétent pour seconder les médecins dans leurs tâches. D’après lui, la tradition et la bureaucratie constituent un second frein au progrès de la médecine.. Tout au long de sa carrière, il sera attentif aux nouvelles conceptions et techniques qui améliorent les soins apportés aux patients. Il n’hésite d’ailleurs pas à s'opposer aux différentes institutions qui préféraient agir selon les règles établies plutôt que de chercher des innovations.Dans cette logique, Antoine Depage crée sa clinique privée située place Georges Brugmann. Cette clinique sera une de plus moderne de son époque, ce qui posera de nombreux problèmes de budget.

Son engagement se fait aussi en politique et dans des domaines plus inattendus tel que le scoutisme. Soucieux de pouvoir contrecarrer le pouvoir du Conseil des Hospices (qui gère les hôpitaux bruxellois) dont le budget était octroyé par le Conseil Communal, il s’inscrira comme conseiller sur la liste libérale.

Le travail d’Antoine Depage comme chirurgien se fera aussi dans des conditions extrêmes. Une des expériences les plus importantes de sa carrière de chirurgien est son engagement dans la Guerre des Balkans en 1912. Il se met au service de la Croix-Rouge de Belgique et met sur pied une équipe médicale pour rejoindre la Turquie. Dans cette équipe, on retrouve sa femme comme infirmière et son fils comme brancardier. Il fera appel aussi à d’autres médecins dont le chirurgien Fernand Neuman (né à Bruxelles le 1er novembre 1879 et décédé à Jambes le 19 juin 1958) qui deviendra son bras droit durant ce conflit. Cette confrontation avec la réalité du terrain lui permet d’acquérir une connaissance de la chirurgie de guerre non négligeable pour la suite de sa carrière.

Le principal problème constaté par les chirurgiens lors de la Guerre des Balkans est le transport des blessés. Les hôpitaux étant situés trop loin de la ligne de front (on peut facilement estimer la distance entre le front et l’hôpital le plus proche à 50 km), de nombreux blessés sont restés sur le champ de bataille faute de moyens pour les transporter.