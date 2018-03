Aliment pour enfants

Faites bouillir pendant 8 minutes deux cuillerées d’eau, un quart de litre de lait, deux cuillerées "Maïzena" délayées et un peu de sucre. Chaud, ce mélange doit avoir la consistance de la crème de lait. Pour les enfants d’un an ou plus âgés, on peut employer du lait seul et faire la crème un peu plus épaisse. Il est absolument nécessaire d’employer du bon lait non écrémé.

Almanach Bénard, 1917