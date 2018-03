Aider son pays et s'aider soi-même : les actes de Résistance durant la Première Guerre mondiale

Afin de contrecarrer les plans de passeurs toujours plus inventifs, les Allemands améliorent sans cesse les obstacles au passage. Dès octobre 1914, les civils sont contraints de porter en permanence une carte d'identité lors de leurs déplacements. Les patrouilles à cheval ont ordre de tirer sur tous ceux qui tenteraient de forcer le passage et représentent une entrave importante au départ. Des points de traversée sont aménagés mais les sentinelles fouillent les voyageurs et vérifient consciencieusement les papiers d'identité. Malgré ces précautions, il reste aisé de traverser la frontière frauduleusement et cette situation force les Allemands à renforcer leurs dispositifs. L'émigration de familles ne représente pas une menace aux yeux de l'occupant à l'inverse des 30.000 hommes encore présents sur le sol belge. Ils sont en effet capables de porter les armes dans les tranchées aux côtés du Roi des Belges et susceptibles de fournir aux alliés des renseignements militaires sur les mouvements et positions allemandes. Au terme de nombreuses tentatives d'enrayer le phénomène et après avoir essuyé autant d'échecs, les Allemands se résolvent à placer une clôture électrifiée au printemps 1915.

La construction en est malaisée, la zone frontalière étant soumise aux intempéries et offrant un sol humide. Installer une ligne à très haute tension sur une distance de plus de 200 km représente un projet extrêmement novateur pour une époque où l'on a peu recours à l'électricité. La mise en place prend du temps et la phase finale est entamée au milieu de l'année 1917. A 300 mètres avant la frontière, débute la zone interdite, délimitée par de larges pancartes sur lesquelles figure un texte en trois langues avertissant du danger de mort. La zone est parsemée de miradors et de projecteurs, disposés tous les 1 à 4 km. Ensuite, l'on se heurte à plusieurs rangées de fils barbelés pour parvenir à la clôture proprement dite constituée de trois fils électrifiés, posés sur une hauteur variant entre 1m50 et 2m. Ce "no man's land" est miné à certains endroits. Les patrouilles ont ordre de faire feu sur toute personne se trouvant à moins de 100 m de la clôture, dans la zone intermédiaire.

Malgré cette barrière qui semble infranchissable, les candidats restent nombreux et les passeurs qui trouvent des failles s'enrichissent. Ainsi, certains n'hésitent pas à sectionner les fils électrifiés grâce à des pinces isolées. Cette méthode n'est pas sans risque : certains passeurs ou clients meurent ainsi électrocutés. De plus, toute coupure dans un fil déclenche des alarmes auprès des sentinelles.

Certains passeurs préfèrent espionner les habitudes des sentinelles et des relèves afin de profiter de moments de faiblesse. Le meilleur moyen de franchir la frontière reste, jusqu'à la fin de la guerre, de corrompre les sentinelles. Les passeurs qui recourent à ce procédé réclament un tarif plus élevé, pouvant monter jusque 1000 marks, contre une vingtaine pour un passeur "normal". L'on pouvait également recourir à la force pure : atteindre les postes de garde à la faveur de la nuit et les contraindre à ouvrir un passage. Cette solution n'est pas aisée, ainsi, lorsque le 13 septembre 1918, 350 hommes légèrement armés tentent de forcer le passage, 200 soldats leur répondent et réussissent à en abattre quelques-uns, provoquant la fuite de tous les autres.

En novembre 1918, on dénombre 25.000 Belges ayant passé la frontière. Les morts s'élèvent à 500, civils et Allemands, déserteurs ou soldats confondus.