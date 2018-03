Remerciements

Le site du Musée In Flanders Fied présente les missions de l’institution et les informations pratiques. Le musée aborde l’histoire de la Première Guerre mondiale dans la région du front en Flandre Occidentale. Il est installé dans la Halle aux draps reconstruite d’Ypres, un symbole majeur de la souffrance engendrée par la guerre et de la résurrection qui a suivi celle-ci