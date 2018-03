Le petit Louis dans la guerre

La famille décide de partir pour Paris, le trajet prenant habituellement trois ou quatre heures, le gamin souligne que celui-ci prendra au total douze heures, circonstances de guerre obligent. Mais le trajet prendra encore plus de temps. La famille reste coincée à Amiens dans l’attente du train vers Paris car ils ont raté le précédent.Louis en profite pour visiter la cathédrale : “Je suis émerveillée de la grandeur et de la beauté de l’intérieur”, notera-t-il.

A Paris, l’émerveillement de la découverte des grands monuments et des grands boulevards font quelque peu oublier les affres de la guerre mais bien vite, la désillusion vient jouer les trouble-fête : nos Belges ne trouvent pas de quoi se loger et doivent épuiser leurs économies dans des chambres d’hôtel tout en sillonnant la ville à la recherche d’un appartement. Bien entendu, ils n’appartiennent pas à la tranche la plus défavorisée des réfugiés mais tout de même, trouver un logement est ardu. L’engouement des premières semaines à accueillir bras ouverts les familles belges en détresse retombe.

Un comité de soutien propose à la famille un transport et un logement en Suisse. Cette idée séduisante de prime abord est délaissée par la famille, effrayée par la distance et l’impression de s’éloigner encore un peu plus de la Belgique. Le 5 décembre 1914, la famille trouve un appartement rue des Canettes, près du Boulevard Saint-Germain

Le 20 décembre, le gamin note la vente de petits drapeaux belges à travers le pays, pour soutenir les réfugiés comme lui mais il le note exactement comme le noterait un petit Français : par observation, sans aucun pathos. Ce qui interpelle mais qui touche à la fois, c’est que dans le récit de Louis, la guerre n’est évoquée qu’à travers sa condition de réfugié, il n’existe presque aucune mention des soldats ou des combats. Ce même statut de réfugié qui le mène, le jour de la Noël,à une après-midi organisée expressément à l’intention des “pauvres petits belges”.

Cette même condition leur permet de passer des après-midi à l’opéra à écouter les plus grands artistes du moment. Les notes s’espacent dans le carnet du gamin mais au détour des belles lignes d’écriture, on apprend que la famille n’a jamais cessé d’écrire à Namur et ce même si elle n’a plus eu aucune nouvelle depuis ce fatal mois d’août ! L’appartement de la rue des Canettes ne convenant plus, la famille redéménage, à nouveau à l’hôtel (Hôtel de Moscou, 10 Cité Bergère, près de Montmartre).

Enfin, le 18 mars 1915 et alors qu’elle n’a plus eu de nouvelles depuis l’automne, la famille reçoit des nouvelles de Namur par un membre de la famille, soldat en permission à Paris.

En mai, Louis se met à participer en solidarité avec celles et ceux qui partagent son sort aux différentes collectes organisées pour les réfugiés, mais pas seulement pour eux, il participera également aux collectes organisées pour les soldats. Les collectes organisées les 24 et 25 mai 1915 rapportent à l’enfant la somme de onze francs. Ces moments d”investissement dans l’effort de guerre civil permettent à l’enfant de s’occuper utilement tout en récoltant des dons pour ceux qui en ont le plus besoin.

Tous ces éléments jouent bien entendu sur le développement futur du jeune garçon.

En septembre 1915, la famille évoque un possible retour à Namur. Elle dépose une demande d’autorisation pour rentrer au pays, chose qu’elle obtient facilement. Mais les hésitations des compagnons de voyage et l’annonce d’un membre de la famille en visite du front retardent le départ.