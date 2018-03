La vocation d'Alice, infirmière

De ces heures de soins sans relâche, Alice laissera un témoignage inédit qui donne un bon aperçu des situations critiques dans lesquelles les infirmières et plus généralement les soignants ont été plongés dès les premières minutes de la guerre.

Dans un document datant d’après-guerre, elle écrira le fonctionnement d'une des ambulances, ou hôpital de campagne, de Charleroi, installées dans les écoles, à l’orphelinat, dans les institutions ou c’était possible.

Mais les gestes, les réflexes ne s’improvisent pas et Alice prend exemple sur le personnel soignant. Elle apprend vite, prend rapidement le pli de l’automatisme des soins, acquiert des réflexes. Et heureusement car les blessés se succèdent, les arrivées se multiplient, surtout le soir, dans le crépuscule qui réduit la visibilité des combattants et les force à se réorganiser et donc, à réorganiser les blessés. Dans l’odeur d’éther, la précipitation et le sang, Alice fait son devoir, s’occupant des blessés avec tous les soins requis et avec toujours une organisation admirable : “Dès 6 heures et demi du matin, le service du jour faisait place au service de nuit. Les pansements étaient faits tous les jours. Certains blessés n’ont hélas plus la force de lutter et le personnel soignant les récupère dans un état irrécupérable, ne pouvant plus être qu’un indispensable soutien moral pour leurs derniers instants. Il arriva de voir des soldats qui n’avaient plus la force de décliner leur nom et se mourraient littéralement de faim et de froid.”

Les ambulances nécessitent une forte logistique. Une pharmacie bien sûr mais également une lingerie, un économat et un service de garde.

Les soins constants apportés aux soldats quelles que soient leurs origines ont rendu les blessés allemands fortement reconnaissants de l’attention prodiguée : certains blessés allemands avaient noté sur les tableaux des salles “Vive la Belgique”!

Tous les patients gardèrent de leur séjour, parfois long, à l’Ambulance un souvenir ému, comme ce sergent poète à ses heures qui fit une véritable ode aux soins, déclarant que malgré les blessures réparées, un bout de coeur restera toujours à l’Ambulance.

Au rang des blessés de Charleroi, un jeune lieutenant. Son nom est Charles de Gaulle. Personne ne le sait encore mais il deviendra un héros de la Seconde Guerre mondiale et le premier Président de la Ve République française. Il est possible, au vu de la classe sociale à laquelle tous appartenaient, qu'Alice ait rencontré de Gaulle, qu'elle soit devenue un contact et ce d'autant que la sœur de Gaulle, mariée à un Belge a fait rapatrier son frère, blessé à Dinant, sur Charleroi pour le soigner et l'héberger.

La légende familiale évoque un possible séjour de Charles de Gaulle dans la famille d’Alice mais de cela, nous n’avons pas retrouvé de traces.

Si l’on ignore le nombre exact de blessés soignés et sauvés par Alice, ils sont nombreux à avoir bénéficié de soins et ils ont sûrement gardé en tête, l’infirmière belge qui fut à leur chevet dans les durs moments de la guerre.