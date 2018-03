Henri le volontaire

De sa rencontre avec le feu et de son arrivée sur le front, on saura peu de choses par Henri lui-même mais on sait que sa division, la 6e D.A., s’empare d’Hofstade et des environs de Sippenaeken le 25 août avant de se replier sur les forts. Le 13 septembre 1914, l’armée, dont fait partie le jeune Henri, est forcée de remonter sur Anvers et, progressivement, de reculer jusqu’à l’Yser, où l'ensemble de la troupe est engagée dans des combats féroces. Il n'a guère le loisir d'écrire à sa famille, et son carnet se termine brusquement. Derrière ce silence, que de sous-entendus !

Seules deux cartes postales, qu'il adresse à sa soeur Ghislaine, soulèvent un tout petit coin du voile : de Leysele, il écrit le 8 novembre 1914 : “J’ai pris part à la glorieuse bataille de l’Yser à laquelle j’ai assisté et coopéré pendant toute la durée de la bataille c’est-à-dire 21 jours”. Henri en parle en toute simplicité, passant de suite à la météo. “Le temps est toujours beau et je vais toujours bien”. Sans doute se refuse-t-il à inquiéter la soeur dont il a toujours été très proche, et qu’il surnomme affectueusement “Guigui”.

Depuis Alveringhem, il ajoutera plus tard : "Il pleut beaucoup, mais c'est égal, on fait son devoir tout de même".