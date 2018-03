François, un jeune soldat le coeur léger

La première bataille de l’Yser passée, François Louis Gonty part avec son régiment pendant de longues nuits faire et refaire les tranchées, abîmées par les tirs pendant la journée. Noël ne sera différent des autres jours que par la ration de fromage et de chocolat reçue. Là aussi, aucun atermoiement. François se concentre sur son devoir.

Ses compagnons et lui-même vont aller se poster dans la région de Réning. Là aussi, c’est un aller-retour continuel de et vers les tranchées. Le 1er mars, ils sont relevés et François souligne apparemment soulagé : “Le secteur est beaucoup plus tranquille qu’à Nieuport”

Le 8 mars, il écrit : " Repos à La Panne jusqu’au 26 ". De ces périodes de repos, François ne dit rien non plus, toujours cette impressionnante chape de plomb sur son ressenti personnel mais l’on imagine des balades dans La Panne, des parties de cartes et des discussions sur la situation et les derniers événements. Le 27 mars, ils sont “de piquet” à une ferme, la ferme de la Violette qui gagnera, vu l’environnement hostile, le surnom de “La ferme maudite”.

Mais François Gonty est également le spectateur de la volonté de l’armée d’occuper les troupes lors des moments de pause ou de longues attentes par des activités physiques surtout. Surtout ne pas laisser les troupes développer des pensées sombres ou de nature à se démoraliser !

Le 17 mai, il assiste à une conférence sur les faits s’étant déroulés en territoire belge à l’automne 14. De nouveau, il ne dit rien de ce qu’il en pense, là où d’autres soldats peuvent être relativement prolixe dans leurs écrits. Le 23 mai 1915 : “On nous apprend une bonne nouvelle, l’Italie a déclaré la guerre à l’Autriche”.

Plongé dans les horreurs de la guerre, il note qu’à la date du 3 juin, un caporal est “atteint mortellement au ventre”. Le 5, il assiste à l’enterrement “d’un bon camarade qui savait rendre service à ses frères d’armes”. La vie est dure, la guerre l’est encore plus dans ses injustices et ses décisions fatales. Il faut malgré tout continuer de servir son pays, s’accrocher à la vie et à l’espoir de retrouver enfin la paix et la liberté.