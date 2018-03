Edouard, un ado dans la guerre

A Thieulain, la vie suit son cours avec son lot de frustrations face à un occupant de plus en plus nerveux et malgré tout, de petits bonheurs comme la joie d’être ensemble, même dans des conditions difficiles.

En octobre 1916, les Allemands créent la zone d’étape VI. Il s’agit d’une zone entièrement militarisée derrière la VIe armée, dont l’état-major est maintenant installé à Tournai. La commune de Thieulain est englobée dans cette zone qui est gardée militairement et ne peut être franchie sous peine de prison. Edouard l’explique ainsi: “Notre exploitation agricole est ainsi enfermée dans cette zone à proximité de la frontière, coincée entre la zone de front et la zone occupée. Les conditions de vie deviennent vite quasi impossibles au contact des intrus et de leur va-et-vient permanent. Sur les façades des maisons, des panneaux sont fixés indiquant la qualité du logement et le nombre d’hommes pouvant y loger. Il en est de même en ce qui concerne les chevaux. Une batterie d'artillerie a pris ses quartiers à la ferme. Après 3 à 4 semaines de repos, l’unité repart pour le front et quelques jours plus tard elle est remplacée par une autre. Lors de chaque départ au front, souvent la nuit, c’est une véritable "razzia" : poules, moutons, pommes de terre, fruits, légumes, foin, paille,… disparaissent. Nous devons alors tout nettoyer pour l’arrivée de la relève. Cela a duré jusqu’au 21 mars 1918, lors du déclenchement des grandes offensives des alliés sur le front ouest.”

Ce passage de “zone occupée” à “zone étape” a des répercussions sur les habitants de Thieulain et sur leur vie quotidienne. L’occupation se fait plus militaire encore, plus oppressante aussi au fur et à mesure que les occupants se sentent attaqués. L’inquiétude grandit entre difficulté de ravitaillement et couvre-feu. Pour Edouard, les cours qui avaient repris à la rentrée 1918 s’interrompent bien vite et il est témoin, au village, des soldats qui partent et reviennent de la ligne de front ainsi que des nombreux réfugiés français qui viennent trouver un endroit sûr où s’abriter.