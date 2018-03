Anna, jeune épouse et amoureuse

Pendant les 68 jours qu’Anna s’est confiée à son écriture pour garder un registre de ce qu’elle vivait et de ce qu’elle ressentait par rapport à la guerre, à la distance et à ses bien-aimés, on compte 116 lettres dont 60 ont été envoyées par elle (52 à son Félix) et 56 lui amenaient des nouvelles (37 de son chéri, 10 de son frère Joseph et le reste provenant d’autres personnes qu’elle mentionne comme François, Jean, Georges et Piron). Cela dit, on constate que même si Anna recevait des lettres presque tous les jours, un des éléments les plus présents dans son journal est celui de l’attente et l’impatience générées par l’incertitude: