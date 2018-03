Un rideau de fer séparait la Belgique occupée des Pays-Bas restés neutres?

Si la Belgique a vu sa neutralité violée avec pertes et fracas par les troupes allemandes, il n’en fut rien de son voisin, les Pays-Bas, restés neutres durant tout le conflit.

Or quand on regarde la carte, il apparaît rapidement à l’œil, que la frontière séparant la Belgique des Pays-Bas peut devenir un enjeu crucial, tant commercial, militaire que politique. Comment l’occupant peut-il faire en sorte que son dispositif ne soit pas affaibli par une sorte de " passoire ", une issue, par laquelle les Belges – entres autres – pourraient fuir la zone occupée et rejoindre l’Angleterre ou le Gouvernement belge en exil au Havre, par exemple ? Comment éviter cette hémorragie ?

La construction de ce que certains appelleront le "Rideau de fer" fut la réponse des Allemands.

