Les Belges se défendent en 1914 avec des armes… allemandes

Lorsque les armées allemandes envahissent la Belgique en 1914, leur infanterie emploie des fusils Mauser et leur artillerie légère des canons Krupp. En face d’eux, les Belges… font de même ! Depuis la guerre des 1870, la réputation des armuriers allemands est en effet excellente. Quand les Belges choisissent de remplacer le fusil de leurs fantassins à la fin du XIXe siècle et le canon standard de leur artillerie au début du XXe, ils font donc appel au savoir-faire d’outre-Rhin, même si les armes en question sont produites à Liège. L’armée belge s’équipe ainsi de fusils Mauser modèle 1889 (recalibrés en 7,65mm) et des canons Krupp (recalibrés en 75mm).

Lorsque la firme Krupp fête le centenaire de la naissance d’Alfred Krupp, elle prend dès lors bien soin d’envoyer au Roi Albert un volume luxueux. L’envoi est daté du 3 août 1912. Deux ans plus tard, à un jour prêt, c’est un ultimatum qu’Albert recevra d’Allemagne… "

