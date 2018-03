# Le 7 mai 1915, le paquebot Lusitania est torpillé par les Allemands

1.200 personnes périssent à bord, dont l'épouse du médecin Antoine Depage et plus de 120 Américains. Cet événement va marquer l’escalade à la guerre sous-marine et cristalliser l’hostilité américaine envers l’Allemagne. Après d’autres ‘incidents’, le Congrès américain votera finalement le 6 avril 1917 l'entrée en guerre des Etats-Unis.