# Hiver 1916-1917, l'un des plus froids du siècle!

L’hiver 1916-1917 est l’un des plus froids du siècle. Couplé à de lourdes restrictions alimentaires, il est très douloureusement ressenti en Belgique occupée et en Allemagne. Mais le froid est également très éprouvant pour les soldats belges sur le front. On voit ici la plage de Nieuport prise par la glace.