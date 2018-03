A propos du projet

Le contenu de ce site n’est bien évidemment pas exhaustif ; son objectif est avant tout d’offrir, via plus d’une centaine d’articles originaux, une mise en contexte et une lecture la plus objective possible sur une large sélection de sujets aussi divers que variés. Le tout est bien sûr accompagné d’authentiques illustrations (dessins, peintures, photographies, reproductions etc.) ainsi que de mini capsules vidéos et de témoignages oraux recueillis durant le printemps 2014 et accessibles via une carte interactive de la Belgique. Pour chaque sujet, un important travail d’investigation a été entrepris sur base non seulement de la littérature scientifique existante mais aussi et surtout des sources d’archives publiques ou privées, tout en donnant un maximum de place possible à des documents inédits et à la dimension locale ! Enfin, si le contenu est naturellement destiné au grand public, les historiens n’ont pas pour autant mis de côté leur rigueur scientifique et n’ont eu qu’une obsession tout au long de ces six mois de recherches : vulgariser sans appauvrir ni dénaturer le sujet et les sources. Ce qui a nécessité, de l’aveu même de certains membres de l’équipe, un important travail d’écriture afin de rendre le propos clair et accessible à tous.

Aborder l’histoire de la Première Guerre mondiale sous un angle autre que celui purement politique et militaire, longtemps privilégié par les historiens, n’est pas une mince affaire ! Tout d’abord, le temps passant, les sources premières se font de plus en plus rares et l’historien doit malheureusement, depuis plusieurs années déjà, faire le deuil des témoignages oraux d’anciens combattants ou de gens ayant vécu l’occupation. De ceux-ci, il ne reste que quelques précieux enregistrements radiophoniques ou télévisuels réalisés notamment par la RTBF dans les années 1960, lors du cinquantième anniversaire de la Grande Guerre ; il reste également de nombreux documents écrits (cartes postales, lettres, journaux intimes, imprimés, manuscrits...) ou iconographiques. Mais, à cet égard, la difficulté majeure est que beaucoup de ces documents sont difficilement accessibles, soit ils n’ont pas été inventoriés au sein de certains fonds d’archives publics, soit ils sont toujours gardés précieusement par les descendants de leur propriétaire. Précieusement... ou non car les familles ne sont pas toujours conscientes du trésor qu’elles détiennent parfois de génération en génération. Deux raisons à cela : d’une part, seuls les éléments relatifs à la vie politique ou militaire sont inconsciemment jugés plus utiles à l’Histoire que les souvenirs de la vie quotidienne et familiale – la faute aux historiens eux-mêmes qui ont, un temps, encouragé à cette conception – ; d’autre part, la Deuxième Guerre mondiale, plus récente (1940-45) et certainement plus marquante par son caractère totalitaire, a en quelque sorte supplanté la Première Guerre mondiale dans la conscience collective.