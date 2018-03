Venez partager avec nous, vos documents et histoires personnelles relatives à la Grande Guerre

L'équipe de la RTBF/Site 14-18 participe aux Europeana Collection Days ces 5 et 6 décembre 2014 - entre 10h00 et 16h0

Possédez-vous encore des documents de la Grande Guerre? Ces documents sont-ils liés à des histoires particulières et personnelles que vous aimeriez partager ? Venez nous rendre visite à l’occasion de ces " Collection Days " à la Bibliothèque royale de Belgique!



A propos d'Europeana 14-18

En 2014, il y a exactement cent ans qu’éclata la Première Guerre mondiale. Mais quel fut l’impact de cette guerre sur la vie quotidienne des Belges et des Européens ? Que signifiait-t-elle concrètement pour les soldats et leurs familles, les réfugiés, les prisonniers de guerre et ceux qui sont restés en zone occupée ?

À l’initiative du projet pilote de l’Université d’Oxford " The Great War Archive " de 2008, les archives en ligne Europeana 1914-1918 entendent répondre à ces questions, conserver des récits et nous rapprocher de ceux qui ont vécu la guerre de près.

Quand ?

Vendredi 5 et samedi 6 décembre 2014

De 10h00 à 17h00 - dernières inscriptions à 16h00

Où ?

Bibliothèque royale de Belgique

Mont des Arts - Boulevard de l’Empereur 2, 1000 Bruxelles

En savoir plus ?

Si vous avez encore des questions, contactez-nous via collectiondays@kbr.be ou 02/519.53.11.