Un ouvrage exceptionnel retraçant les massacres des villes martyres en août 1914

Au cours de l'invasion allemande de la Belgique durant l'été 1914, la folie meurtrière qui frappa les villes Aarschot, Dendermonde, Dinant, Leuven, Visé et Tamines constitue certainement un des épisodes les plus tragiques du début de la Grande Guerre.

Les atrocités vécues en août 1914 engendrèrent, dès le début de l'occupation ennemie, un profond sentiment d'injustice et, par la suite, une volonté intense de témoigner.

Cent ans après les faits, les historiens des sept " villes martyres " belges (Visé, Aarschot, Andenne, Tamines, Dinant, Leuven, Dendermonde) réunissent leurs forces pour livrer non seulement le récit historique des événements qui scellèrent le destin commun de ces localités wallonnes et flamandes, mais aussi pour montrer comment les souvenirs de ces événèment terribles ont été transmis au cours de ces 100 dernières années.

Les auteurs ont enrichi leur texte d’illustrations multiples et variées, et publient la liste de toutes les victimes tombées en août et septembre 1914.

L'ouvrage est dès maintenant en vente au prix unique de 25,00 €

Notamment à l'Administration communale de Sambreville (au service recettes au 2e étage - Grand-Place 5060 Auvelais). Plus d'informations peuvent être obtenues en appelant le 071/260.334 ou le 071/260.212.

Références de l'ouvrage :

"Villes martyres"

Visé, Aarschot, Andenne, Tamines, Dinant, Leuven, Dendermonde. Belgique-Août-septembre 1914

Derez M. et Tixhon A. (sous la direction de)

PUN, 2014, 468 pages

ISBN 978-2-87037-829-8