The Great War from Below : entre parcours individuels et expériences collectives - Tous droits réservés ©

Les Archives Générales du Royaume organise ce mardi 3 mars un colloque international le cadre du projet Great War from Below (BRAIN), un projet de recherche financé par le Service Public de Programmation de la Politique scientifique fédérale (BELSPO). Ce projet a pour objet l’étude de l’impact de la Première Guerre mondiale sur la société belge et de certains groupes sociaux spécifiques à partir de l’analyse de sources éclairant les expériences personnelles. Le but de ce colloque est d’explorer les nouveaux outils développés au profit de la recherche, de s’interroger sur les initiatives menées par différents acteurs actifs sur le terrain de l’histoire sociale de la Première Guerre mondiale et de mettre en avant une série de sources peu utilisées jusqu’ici. Dans un deuxième temps, l’ambition de cette journée est de présenter les nouvelles recherches en cours, leurs méthodes et leurs objectifs. Différents intervenants belges et étrangers apporteront leurs expériences et éclairages sur les nouvelles perspectives d’approches de la Grande Guerre.

Informations pratiques

Date : 3/03/15

De 9h00 à 17h15

Adresse: 8-10, rue de Ruysbroeck, 1000 Bruxelles

Veuillez confirmer votre présence en adressant un courriel à communicat@arch.be

La participation est gratuite. Nombre de places limité.