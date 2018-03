# Si l'enfer avait un nom, ce serait Verdun !

140 000 tués et 190 000 blessés côté allemand. 163 000 tués et 216 000 blessés dans les rangs français. Verdun c’est au total plus de 700 000 victimes. Mais au-delà des chiffres impressionnants, Verdun deviendra plus qu'une bataille historique sanguinaire, Verdun deviendra un symbole.