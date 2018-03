# Shock : Un grand plongeon dans la Grande Guerre

En ces temps de réseaux sociaux et de partage mondial et immédiat de l’information, on a du mal à s’imaginer que toute la population d’un pays puisse se retrouver presque subitement sans information libre et démocratique. Pour expliquer et réfléchir sur le sujet, la Bibliothèque Royale vient d’inaugurer une exposition organisée en partenariat avec le CEGES et les Archives Générales du Royaume (AGR) consacrée à la presse dans la Grande Guerre.